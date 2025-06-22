هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لن نسمح بوقف تطوير الصناعة النووية رغم الهجمات

أعلنت هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، اليوم الأحد، أن مواقعها النووية في فوردو ونطنز وأصفهان تعرضت لهجوم وصفته بـ"العدائي" من قبل أعداء الجمهورية الإسلامية.

وأكدت الهيئة أن الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، مشددة على أن طهران لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوقها، بما في ذلك المسارات القانونية والدبلوماسية.

وأوضحت الهيئة أنها لن تسمح بوقف مسار تطوير الصناعة النووية، معتبرة أن هذه الصناعة شُيّدت بتضحيات كبيرة وتُعد جزءًا من السيادة الوطنية.

وشددت الهيئة على أن الهجوم لن يثنيها عن تحقيق أهدافها الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي.