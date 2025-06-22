4 شهداء و31 إصابة خلال 24 ساعة في استهداف إسرائيلي وسط قطاع غزة

أفاد مستشفى العودة في النصيرات، وسط قطاع غزة، بأنه استقبل خلال الساعات الـ24 الماضية 31 إصابة و4 شهداء، نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.

⁠22 إصابة سجلت جراء استهداف تجمعات المواطنين المنتظرين للمساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، بينها 4 إصابات خطيرة تم تحويلها إلى مستشفيات المحافظة الوسطى.

⁠3 إصابات و4 شهداء وقعت جراء استهداف الاحتلال لمخيم النصيرات.

⁠6 إصابات أخرى سجلت إثر استهداف الاحتلال لمخيم البريج وسط القطاع.

يشير هذا التصعيد الخطير إلى استمرار العدوان الإسرائيلي، مع تصاعد أعداد الضحايا المدنيين في ظل ظروف إنسانية متدهورة.