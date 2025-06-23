المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى يحمل الاحتلال المسؤولية عن إصابة الأسرى في سجن مجدو

حمّل المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن إصابة عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجن مجدو شمال فلسطين المحتلة، جراء تطاير شظايا صواريخ أطلقتها منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية صباح الأحد، أثناء اعتراضها لصواريخ إيرانية.

وقال المركز في بيان صحفي: "إنّ الشظايا اخترقت مباني السجن، ما أدى إلى وقوع إصابات بين الأسرى، بينهم مرضى يعانون أصلاً من ظروف احتجازية قاسية وغير إنسانية".

وأشار المركز إلى أنّ الاحتلال يمنع حتى اللحظة نقل المصابين إلى المستشفيات أو تقديم الرعاية الطبية لهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، مضيفًا أنّ "هذا الإهمال الطبي المتعمد يعرض حياة الأسرى للخطر ويستدعي تحركًا عاجلًا من المؤسسات الدولية".

ودعا المركز إلى السماح الفوري لمندوبي الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية بزيارة السجن والكشف عن أوضاع المصابين وأسمائهم. كما طالب بفتح تحقيق دولي في هذه الجريمة المركبة التي تشمل الإهمال الطبي المتعمد وتعريض حياة الأسرى للخطر.

وأكد المركز أنّ الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع الأسرى الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة التدخل الدولي العاجل لوقف الانتهاكات المستمرة بحقهم.