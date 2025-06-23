عشرات آلاف المستوطنين يعودون إلى (إسرائيل) عبر مصر والأردن

رغم التحذيرات الأمنية الإسرائيلية الصارمة، اختار عشرات الآلاف من الإسرائيليين العودة إلى الكيان الإسرائيلي عبر المعابر البرية مع مصر والأردن، في ظل إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي منذ بدء الحرب مع إيران.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن أكثر من 71,600 إسرائيلي عادوا إلى البلاد منذ اندلاع الحرب في 13 يونيو 2025، من بينهم 39,000 دخلوا عبر المعابر البرية مع مصر والأردن، متجاهلين تحذيرات مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الذي صنّف السفر إلى هذين البلدين في المستوى الرابع، أي "ممنوع تمامًا".

وتشير بيانات "هيئة السكان والهجرة" الإسرائيلية إلى أن معبر طابا الحدودي مع مصر شهد عبور قرابة 20,000 إسرائيلي، مستفيدين من قربه من مطار شرم الشيخ الدولي، حيث يعمل المعبر على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، ويُسمح بعبوره لحاملي الجوازات الإسرائيلية والأجنبية.

وفي الجانب الأردني، عبر أكثر من 12,000 إسرائيلي من معبر "يتسحاق رابين" القريب من مدينة إيلات، بعد وصولهم إلى مطار العقبة. ويُعد هذا المعبر مخصصًا أيضًا للسياح والمقيمين الأجانب، ويعمل بشكل يومي.

كما عبر ما يزيد عن 6,200 إسرائيلي من معبر نهر الأردن شمالًا، بالقرب من مدينة بيت شان.

وأمام الضغط المتزايد، أعلنت وزارة النقل الإسرائيلية تعزيز الإجراءات الأمنية والنقل بالحافلات من المعابر البرية إلى المدن الإسرائيلية، لتفادي الازدحام وطول الانتظار.

وبحسب التقرير، فقد عاد حوالي 6,500 إسرائيلي عبر البحر، مستخدمين يخوتًا وسفنًا سياحية من السواحل القبرصية إلى موانئ أشدود وحيفا.

وفي سياق الإجلاء الجوي، سمحت الحكومة الإسرائيلية مؤخرًا بتنظيم رحلات جوية محدودة خلال ساعات النهار فقط، انطلقت من مدن مثل لارنكا وأثينا ونيويورك وبانكوك. وتشير الأرقام إلى أن 25,333 إسرائيليًا عادوا جوًا خلال الأيام الماضية.

تكاليف باهظة وخيارات محدودة

وأوضحت ريفطال بن ناتان، المديرة التنفيذية لشركة "أوفاكيم للسياحة"، أن العديد من العائلات الإسرائيلية لم تجد خيارًا سوى المعابر البرية، نظرًا لتشتت أفرادها أو لعدم القدرة على تغطية تكاليف الإقامة المرتفعة في الخارج. وأضافت أن بعض العالقين سلكوا طرقًا معقدة عبر النمسا وأثينا في محاولة للعودة، لكنهم لم يتمكنوا من حجز مقاعد على الرحلات الجوية بسبب امتلائها.

وأكدت بن ناتان أن شركتها وقّعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع شركة "طيران حيفا" لتسيير خمس رحلات من لارنكا إلى (إسرائيل)، مخصصة في الغالب للزبائن من الشركات الكبرى في مجالات الدفاع والطاقة.