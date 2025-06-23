وفد حماس في الجزائر يزور السفارة الإيرانية ويؤكد: "نواجه عدوانًا موحّدًا على طهران وغزة"

زار وفد الحركة في الجزائر، اليوم الأحد، سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجزائر للتعبير عن رفض الحركة وإدانتها للعدوان الأمريكي الغادر ليلة أمس السبت على الجمهورية الإسلامية الإيرانية باعتباره تصعيداً خطيراً للعدوان على إيران المتزامن مع العدوان المستمر على غزة منذ أكثر من 21 شهراً، حيث يرتقي كل يوم من شعبنا المئات ويُنكل الا.حتلاJ بالمجوعين على مدار الساعة.

ونقل ممثل الحركة في الجزائر يوسف حمدان، رسالة الحركة التضامنية مع الجمهورية الإيرانية في ظل ما تتعرض له من عدوان صهيوأمريكي الهادف لفرض الهيمنة على المنطقة والإستفراد بالدول واحدة تلو الأخرى.

وكان في استقبال وفد الحركة السفير الإيراني محمد بآبائي الذي أشار إلى خلفيات العـدوان الصهـيوأمريكي على الجمهورية الإسـلامية وفند الادعاءات الأمريكية والإسرائيلية بشأن الأسلحة النووية مؤكداً أن الجمهورية الإيرانية عازمة على التصدي والدفاع عن سيادتها وشعبها. وأعرب السفير الإيراني عن اعتزازه بزيارة وفد الحركة، مشيراً أن المقاومة بكل جغرافياتها في خندق واحد في مواجهة الظلم والاستكبار والعلو الصهيوأمريكي.

وأكد أن العالم لن يشهد أمناً واستقراراً إلا بإزالة الاحتلاJ من المنطقة.