الدفاع المدنى ينعى استشهاد الضابط أبو نادي شمال القطاع

نعت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة استشهاد ابنها النقيب/ حسام حمدي أبو نادي باستهداف إسرائيلي مباشر لمنزلهم في منطقة الكرامة شمالي قطاع غزة، في جريمة بشعة أدت أيضا إلى استشهاد والدته وعدد من أشقائه و أفراد اسرته.

يذكر أن الشهيد حسام التحق في صفوف الدفاع المدني في العام 2021، حيث عمل ضابطا في وحدة الإدارة والتنظيم ثم ضابطا في إدارة الاستغاثة.

باستشهاد الزميل حسام أبو نادي يرتفع عدد شهداء الدفاع المدني خلال حرب الابادة المستمرة إلى 122 شهيد.

نسأل الله أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنهم الفردوس الأعلى من الجنة.

