مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الـ627

استشهد 53 فلسطينيًا منذ فجر اليوم الإثنين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، بينهم 23 شهيدًا استهدفتهم مدفعية الاحتلال عند نقطة نيتساريم لتوزيع المساعدات وسط القطاع. يأتي ذلك في اليوم الـ627 من حرب الإبادة التي تشنها "إسرائيل" على غزة، وسط صمت دولي وتفاقم الأوضاع الإنسانية.

قصف واستهداف متعمد للمدنيين

وذكرت وزارة الصحة في غزة أن 467 شهيدًا ارتقوا منذ بدء عمل مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية، إلى جانب أكثر من 3602 مصاب، في تصعيد خطير لاستهداف المدنيين.

وسط القطاع: قُصف تجمع آخر لمنتظري المساعدات على شارع صلاح الدين، ما أدى إلى إصابة 9 مدنيين نُقلوا إلى مستشفى العودة.

جنوب القطاع: استشهد 11 فلسطينيًا في قصف مركز للمساعدات غرب رفح، بينما انتُشل 7 شهداء من شرق خان يونس، واستُهدف تجمع للنازحين في القرارة أدى إلى استشهاد 4 أشخاص.

مدينة غزة: استشهد 9 فلسطينيين في غارات مختلفة، من بينهم الشهيد علاء الفراني الذي استُهدف منزله في مخيم الشاطئ، ما أسفر أيضًا عن إصابة طفليه بجروح خطيرة.

مخيم البريج: استشهدت الطفلة ماسة أبو هويشل متأثرة بجراحها جراء قصف منزل عائلتها.

شمال القطاع: شهدت المنطقة استشهاد 18 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية استهدفت تجمعات سكنية متفرقة.

تصعيد مستمر وأزمة إنسانية خانقة

كما أصيب 8 مواطنين بجروح نتيجة قصف خيام النازحين في محيط المقابر قرب المسلخ البلدي جنوب غرب خان يونس، ووصلوا إلى مجمع ناصر الطبي لتلقي العلاج.

هذه الجرائم تأتي في ظل أوضاع إنسانية متدهورة يعانيها سكان القطاع من نقص حاد في الغذاء والدواء والخدمات الأساسية، وسط عجز دولي عن وقف العدوان الذي يتعمد استهداف المدنيين والنازحين في أماكن تجمعهم.