شحبير: توزيع المساعدات مرهون بضبط الأمن ومنع السطو عليها

دعا رئيس جمعية شركات النقل في غزة، ناهض شحيبر، أبناء الشعب الفلسطيني إلى الامتناع عن التجمهر حول شاحنات المساعدات أو محاولة السطو عليها، مؤكدًا أن هذه التصرفات تحرم مئات الآلاف من العائلات من الغذاء الذي هم بأمسّ الحاجة إليه، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة.

وقال شحيبر في تصريح خاص لـ"الرسالة":

"مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والتجارية تقف على المعابر بانتظار الدخول إلى غزة. ولكن دخولها مرهون بضبط الوضع الأمني الداخلي وضمان عدم التعرض لها أو نهبها."

وأضاف شحيبر أنه في حال تمكن الجهات المختصة من توجيه المساعدات إلى المخازن المخصصة دون أي عوائق، فسيبدأ توزيعها بشكل منظم وعادل على المواطنين خلال أسبوع، مما قد يُسهم في تخفيف أزمة المجاعة المتفاقمة.

وشدد على ضرورة تحمّل العائلات والمخاتير لمسؤولياتهم الاجتماعية، والعمل على توعية أبنائهم ومنعهم من اعتراض شاحنات الإغاثة أو السطو عليها. وقال:

"يجب أن نضرب بيدٍ من حديد على كل من يتغول على المساعدات ويسرقها أو يتاجر بها على حساب الجوعى من أبناء شعبنا."

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة

يأتي هذا النداء في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تشديد حصاره المفروض على قطاع غزة، حيث يمنع دخول المساعدات الغذائية والوقود، مما أدى إلى تعميق المجاعة، وانهيار شبه تام في عمل المستشفيات والبلديات وشبكات المياه.

ووفق التقارير، ارتقى أكثر من 500 فلسطيني جراء استهداف الجيش الإسرائيلي للطوابير التي تنتظر المساعدات، في مشهد يعكس حجم المعاناة اليومية لسكان القطاع المحاصر.

شحيبر ختم تصريحه بتأكيد أهمية توحيد الجهود لحماية المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها، قائلاً:

"الطريق إلى إنهاء الأزمة يبدأ بتحمل الجميع لمسؤولياتهم، وضمان عدالة توزيع المساعدات بعيدًا عن الفوضى والاستغلال."