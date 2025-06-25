مستجدات حرب الإبادة وخرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني الماضي واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس/ آذار، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

ومطلع مارس الماضي، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، تخللها صفقة تبادل أسرى على عدة مراحل بين فصائل المقاومة و"إسرائيل" وانسحاب محدود لجيش الاحتلال تبعه عودة النازحين إلى بيوتهم المدمرة.

وتنصلت "إسرائيل" من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

وفيما يلي آخر تطورات الأحداث:

3:24 19 شهيدا بنيران جيش الاحتلال بقطاع غزة منذ فجر اليوم بينهم 6 من منتظري المساعدات

2:47 مصادر بمستشفيات غزة: 15 شهيدا في قصف إسرائيلي على القطاع منذ فجر اليوم

2:38 مستشفى العودة: 5 شهداء بينهم طفلة في غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة المفتي شمالي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

2:29 مصادر عبرية: كمين خانيونس من العمليات الأكثر تعقيدًا والأسوأ منذ بداية الحرب في غزة

2:28 3 شهداء ومصابون في غارة إسرائيلية على شارع المنصورة بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة

2:20 (محدث) 5 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سلمان في شارع السلام في دير البلح وسط قطاع غزة

2:10 3 شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة سلمان في شارع السلام في دير البلح وسط قطاع غزة

1:49 مصادر عبرية: مقتل 7 جنود وإصابة 16 آخرين بعضهم بجروح خطرة جراء كمين مركّب في خانيونس جنوبي قطاع غزة

1:22 استشهاد الحاجة أم ناصر عبيدي من مخيم شعفاط بالقدس إثر إصابتها برصاص الاحتلال في الرأس

00:51 غارات جوية إسرائيلية تستهدف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة وجباليا البلد شمالي القطاع

00:43 قصف مدفعي إسرائيلي في محيط منطقة المقابر غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة

00:38 تجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة

00:17 الدفاع المدني: انتشال 3 شهداء وإنقاذ 5 أحياء وبقاء عدد من المفقودين تحت الأنقاض جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي نصر والددا في جباليا النزلة شمال غزة