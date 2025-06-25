نائب رئيس جمعية النقل الخاص يشيد بجهود القبائل والعشائر في تأمين المساعدات

أشاد جهاد اسليم، نائب رئيس جمعية النقل الخاص، بالدور الوطني الذي قامت به القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في تأمين شاحنات المساعدات الإنسانية، معتبراً ذلك نموذجاً يحتذى به في تعزيز التكاتف الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال اسليم في تصريح صحفي: "نوجه شكرنا وتقديرنا لجميع قبائلنا وعشائرنا وعائلاتنا الفلسطينية، التي جسدت مشهداً وطنياً بامتياز، من خلال توفير الحماية لشاحنات المساعدات وضمان وصولها إلى مستحقيها."

وأشار إلى أن استمرارية هذا المشهد الوطني ستسهم بشكل كبير في دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مما يخفف من معاناة الأسر الفقيرة ويعزز فرص إدخال البضائع لتقليل وطأة الجوع عن الشعب الفلسطيني.

ودعا اسليم جميع مكونات المجتمع في قطاع غزة إلى مواصلة العمل بروح الفريق، لتحقيق الأمن الغذائي وتوفير الاحتياجات الأساسية لكل العائلات المحتاجة.