أبو عبيدة: مجاهدي شعبنا أكثر مقاتلي الحرية شجاعة في العصر الحديث

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام أبو عبيدة، مساء الأربعاء، إن مجاهدي القسام يواصلون تقديم نماذج فريدة من البطولة والإقدام في مواجهة الاحتلال، مؤكداً أن الكمائن الأخيرة تمثل "صورًا حيّة للتاريخ" تثبت أن "مجاهدي شعبنا هم من أكثر مقاتلي الحرية شجاعة وفدائية في العصر الحديث".

وأضاف أبو عبيدة، في تغريدة عبر قناته على التليغرام "جنائز وجثث جنود العدو ستصبح حدثًا دائمًا بإذن الله، طالما استمر العدوان الصهيوني وحربه المجرمة ضد شعبنا في غزة"، مؤكداً "حكومة العدو تخدع جمهورها وتتجاهل الاعتراف بأنها تلقي بجنودها في وحل غزة خدمة لأهداف سياسية وهمية".

وكانت كتائب القسام بثت مشاهد مصورة لكمين مركب نفذه مجاهدوها قرب مسجد علي بن أبي طالب في منطقة معن جنوب خانيونس، حيث تم استهداف ناقلتي جند مدرعتين من طراز "بوما"، ما أسفر بحسب اعتراف جيش الاحتلال عن مقتل سبعة جنود بينهم ضابط، وإصابة عدد آخر.

وأظهرت المشاهد أحد مقاومي القسام يتقدم بثبات في منطقة تعج بالجنود والآليات، ليرتقي فوق ناقلة جند ويُلقي بداخلها عبوة "شواظ" ناسفة أصابت قمرة القيادة بشكل مباشر، ما أدى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها، ثم انسحب من المكان بنجاح.