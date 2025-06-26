70 شاحنة مساعدات تتعرض لسرقة جماعية بمحافظة خان يونس

أعلن التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية في بيان صحفي، عن تعرض قرابة 70 شاحنة مساعدات مساء الأربعاء 25 يونيو 2025 لاعتداء وسرقة جماعية في محافظة خان يونس، من قبل أفراد ينتمون إلى عائلات معروفة تم توثيق أسمائها.

ودعا البيان العائلات المسؤولة عن الحادثة إلى إعادة المساعدات فورًا إلى وجهتها الإنسانية، مع منحهم مهلة محدودة لتنفيذ ذلك. وحذّر من أنه في حال عدم الاستجابة، سيتم الإعلان عن الأسماء أمام الشعب الفلسطيني وتحميل المسؤولين كامل التبعات القانونية والمجتمعية.

التجمع أكد أن هذا السلوك يعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المستهدفة، خاصة في جنوب ووسط القطاع، ودعا عشائر وعائلات خان يونس إلى التعاون في تأمين المساعدات أسوة بما حدث في مناطق غزة والشمال.