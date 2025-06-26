المجلس الأعلى بصنعاء : انتصار إيران تعزيز لمقاومة غزة

انتصار إيران صفعة مزدوجة لأمريكا وإسرائيل وتعزيز لجبهة المقاومة

بارك ياسر الحوري، أمين سر المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، لجمهورية إيران الإسلامية انتصارها في دحر العدوان الصهيوني-الأمريكي، مشيدًا بما وصفه بـ"الصمود الأسطوري الذي حافظت من خلاله إيران على وحدتها وسيادتها واستقلالها بإرادة قوية وشجاعة وإيمان عميق".

وأكد الحوري في تصريح صحفي أن إيران لم تقدّم أي تنازل عن موقفها المُعلن بشأن ملفها النووي، ولم ترضخ لمنطق الاستسلام أو التفاوض تحت نيران العدوان، رغم الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها بفقدان عدد من قادتها العسكريين والأمنيين في الضربة الأولى التي نفذها الكيان الصهيوني وأعوانه من العملاء والمرتزقة داخل إيران.

وأضاف أن القيادة الإيرانية أدارت المعركة بجدارة على الصعيدين السياسي والعسكري، وتمكنت من إلحاق دمار واسع بالكيان الصهيوني، كاشفة زيف أسطورة "الجيش الذي لا يُقهر" و"القبة الحديدية" التي ثبت فشلها أمام صواريخ الإيمان الاستراتيجي الذي أطاح بأحلام السيطرة الصهيونية والأمريكية على المنطقة.

وأشار الحوري إلى أن تماسك الداخل الإيراني، والتفاف الشعب حول قيادته، أفشل المؤامرات التي استهدفت الدولة والنظام والثورة، بل وكرّس نهج المقاومة كخيار أصيل في مواجهة العدوان على كل الجبهات.

واعتبر الحوري أن وقف إطلاق النار، سواء كان حقيقيًا مع واشنطن أو ظاهريًا مع تل أبيب، شكّل انتصارًا لإيران النووية وبرنامجها الصاروخي الذي ظل مفعّلًا وفعّالًا حتى اللحظة الأخيرة، مؤكّدًا أن "العدو فشل في تحقيق أهدافه رغم استخدامه كل أدوات التكنولوجيا والتقنيات والتجسس، في محاولة يائسة لضرب الثورة الإسلامية والمقاومة".

ولفت إلى أن إيران أثبتت للعالم، خلال 12 يومًا من المواجهة، أنها قوة إقليمية مؤثرة في توازنات المنطقة، وأن ثباتها يشكّل دعمًا استراتيجيًا لمعركة طوفان الأقصى، ولجيوسياسة المقاومة في وجه الاحتلال، مشيدًا باستمرار دعم إيران لفصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها كتائب القسام وسرايا القدس.

وفي ختام تصريحه، أكد الحوري أن إدارة طهران للمعركة، واستبدال القيادات بسلاسة، وتجاوز آثار العدوان بحكمة وثبات، شكّل درسًا في العزة ورسالة إلهام لكل أحرار الأمة، قائلاً:

"انتهى حلم نتنياهو بالهيمنة، وستكون نتائج هذه الجولة وقودًا جديدًا لأبطال المقاومة في فلسطين، الذين سيواصلون تكبيد العدو الخسائر، ويمهّدون، بإذن الله، لمعركة التحرير الكبرى، فتح القدس وتحرير كل فلسطين، بنصر من الله العزيز الجبار."