كاتب "إسرائيلي": الجيش منهك وقيادته السياسية تعيش "وهم الانتصار" 

نشرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، في تقرير مطول للكاتب "آفي أشكينازي"، تحذيرات لافتة من انهيار الروح القتالية والإرهاق المتزايد في صفوف الجيش الإسرائيلي، في ظل ما وصفه التقرير بـ"تجاهل القيادة السياسية للواقع الميداني"، واستمرار الحرب في غزة دون هدف واضح.

وسلط التقرير الضوء على الكمين الذي استهدف ناقلة جند إسرائيلية من طراز "بوما" في خان يونس، وأدى إلى مقتل ضابط وستة جنود من وحدة الهندسة، واصفًا الحادث بـ"الإخفاق الكبير" الذي يتحمل مسؤوليته كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ورئيس الأركان إيال زامير، وقادة المنطقة الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن المركبة التي استُهدفت كان يجب إخراجها من الخدمة منذ سنوات، وأن غياب التجهيزات الحديثة لأنظمة الحماية والمراقبة يعكس فشلًا في الإعداد والتجهيز، إلى جانب ما وصفه بـ"سوء إدارة العمليات وتجاهل الإنهاك الميداني الكبير الذي يعاني منه الجنود".

وأكد الكاتب أن ما يحدث في غزة يمثل مأزقًا حقيقيًا، على النقيض من "الابتهاج الإعلامي الزائف" بالضربات ضد إيران. وأضاف: "نحن أمام فشل سياسي وعسكري مستمر، وحرب بلا هدف تُدفع تكلفتها من دماء الجنود وأعصاب العائلات".

ووفق التقرير، فإن الجيش الإسرائيلي يقاتل منذ أكثر من 629 يومًا في غزة، عبر أربع فرق مركزية تشمل معظم الألوية النظامية مثل "غفعاتي" واللواء 401 واللواء متعدد الأبعاد، مع تكرار العمليات في جباليا وبيت حانون ورفح وخان يونس، دون حسم أو تحقيق الأهداف المعلنة.

ويحذر التقرير من أن استمرار الإنهاك في صفوف الجنود يؤدي إلى نتائج خطيرة تشمل تراجع الأداء وتدهور الروح القتالية، بالإضافة إلى تآكل في المعدات من دبابات وناقلات جند وطائرات.

كما انتقد الكاتب بشدة قيادة نتنياهو وكاتس، واصفًا إياهما بأنهما "منفصلان عن الواقع" ويديران حملة انتخابية لا تعترف بحال الجيش، بل يستخدمان الحرب كأداة سياسية لإرضاء حلفائهما من اليمين المتطرف، كسموتريتش وبن غفير، الرافضين لأي صفقة تبادل أسرى.

ووصف التقرير استمرار الحرب بأنها "رحلة إلى اللامكان"، داعيًا رئيس الأركان إلى تقديم صورة واقعية للوضع خلال الاجتماع الأمني المرتقب، وتحذير القيادة من مخاطر الغرق في المستنقع الغزاوي.

وختم التقرير بالقول: "قد يبدو الانتصار على إيران مثيرًا للحماسة، لكنه لا يعكس الواقع المرير، حيث جيش مرهق، وقيادة عمياء، وحرب بلا أفق".