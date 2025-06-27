مشاهد جديدة لعمليات المقاومة في غزة ضد جنود الاحتلال

تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، ردها على جرائم الاحتلال ومجازره، بما تملك من وسائل قتالية، لا تقارن بترسانة الاحتلال، وما يتلقاه من دعم أمريكي متواصل.

وبثت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مشاهد تظهر تفجير مقاتليها آلية عسكرية للاحتلال، في محيط مسجد رياض الصالحين شرق مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

كما بثت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مشاهد من استهداف جناحها العسكري، كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، بالاشتراك مع ألوية الناصر صلاح الدين، الجناح العسكري للجان المقاومة الشعبية في فلسطين، موقع "ناحل عوز" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة بصاروخين من عيار "107" ملم، رداً على جرائم الاحتلال المستمرة.

ومنذ استئناف جيش الاحتلال حرب الإبادة في 18 مارس/ آذار الماضي، نجحت المقاومة في تنفيذ عدة كمائن قوية ضد قوات جيش الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة، أدت إلى مقتل وإصابة العديد من الجنود.

ويشن جيش الاحتلال حربا متواصلة ضد قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ومنذ ذلك الحين قُتل 865 ضابطا وجنديا، بمن فيهم 413 عسكريا في معارك برية، وفقا لمعطيات جيش الاحتلال، وهي أرقام تثير شكوك الكثير من المراقبين الذي يؤكدون أن القتلى أضعاف ذلك، لكن الاحتلال يخفي خسائره.