القسام توثق لحظات الاشتباك مع قوات الاحتلال شرق جباليا وإسقاط طائرة عسكرية

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، عن نشر مشاهد توثق اشتباكًا مباشرًا مع قوة من جيش الاحتلال الصهيوني على مسافة صفر شرق مخيم جباليا، وذلك خلال معركة المخيم الثالثة التي جرت بتاريخ 23 ديسمبر 2024.

وأفادت الكتائب أن المشاهد المقرر نشرها تظهر تفاصيل الاشتباك الذي وصفته بـ"البطولي"، إلى جانب توثيق عملية إخلاء جيش الاحتلال لجثث قتلاه وجرحاه باستخدام طائرة عسكرية تم إسقاطها خلال الاشتباكات.

يأتي هذا التوثيق في إطار كشف جرائم الاحتلال وضعف منظومته أمام إرادة المقاومة الفلسطينية، مؤكدةً استمرارها في الدفاع عن الشعب الفلسطيني مهما بلغت التضحيات.