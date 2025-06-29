88 شهيداً بينهم 18 من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة

قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن 88 شهيداً و365 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية، جراء قصف الاحتلال على القطاع.

وأضافت "الصحة"، في التقرير الذي نشرته اليوم الاحد، ووصل نسخة منه "الرسالة نت"، إن حصيلة ما وصل للمستشفيات من منتظري المساعدات خلال الـ24 ساعة الماضية 18 شهيدًا وأكثر من 41 إصابة ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات 583 شهيدًا وأكثر من 4,186 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 56,500 شهيد و133,419 إصابة منذ السابع من أكتوبر/تشرين أول للعام 2023.

وأضاف أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت 6,175 شهيدًا، 21,378 إصابة.