حشد للرسالة: 550 شهيد و4 آلاف جريح و39 مفقود بمصائد الموت

قال د. صلاح عبد العاطي رئيس هيئة حشد للدفاع عن الشعب الفلسطيني؛ إن دولة الاحتلال قتلت 550 مواطنا واصابة 4 آلاف مصاب؛ وفقدان 39 آخرين؛ خلال توجههم للحصول على المساعدات من المعسكرات الإسرائيلية الامريكية المسماة بـ"مصائد الموت".

وأكدّ عبد العاطي لـ"الرسالة نت"، أنّ دولة الاحتلال تسمح بشكل جزئي وشحيح بإدخال المساعدات؛ من أجل امتصاص غضب المجتمع الدولي؛ ودفع المواطنين لمصائد الموت؛ بعد قتلها

وأوضح أنّ ما يدخل نقطة في بحر الاحتياجات الكبير للسكان المدنيين المجوعين التي تستخدم إسرائيل بحقهم سلاح التجويع في مواجهتهم؛ لإجراء التغيير الديمغرافي والجغرافي داخل القطاع؛ وجعل بيئته مهلكة وغير صالحة للحياة؛ لدفع سكانه للهجرة.

وشددّ على أنها جريمة من جرائم حرب الإبادة؛ مطالبا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والعاجل من أجل فتح المعابر وتدفق المساعدات بشكل آمن.