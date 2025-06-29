الاحتلال يواصل حظر توزيع الأونروا بغزة

مع بدء دخول كميات قليلة من المساعدات لقطاع غزة مؤخرا؛ بات الاحتلال أكثر إصرارا على رفضه توزيع الأونروا لهذه المساعدات؛ بحسب هيئات دولية مراقبة.

تقول مصادر أممية لـ"الرسالة نت"، أن واحدة من الشروط الإسرائيلية لإدخال المساعدات؛ هو عدم السماح للأونروا بالتوزيع أو العمل؛ فيما ترك للغذاء العالمي إمكانية استخدام داتا ومقرات الأونروا في عملية التوزيع.

الشرط الإسرائيلي ضد الاونروا جاء بعد سلسلة قرارات حظر بموجبها عمل الوكالة الأممية المختصة بإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين؛ من بينها قرار صدر عن الكنيست بحظر عمل الأونروا في أراضي السلطة؛ ودخل القرار حيز التنفيذ.

وأوضحت المصادر الأممية؛ أن الأونروا التي تعمل منذ 1949؛ رفض الاحتلال استئناف عملها في توزيع المساعدات التي توقفت بشكل كامل منذ الثاني من مارس.

وبينت المصادر أن قيمة ما دخل من مساعدات تم تأمينها للقطاع؛ لا يتجاوز احتياج 3% من سكان قطاع غزة.