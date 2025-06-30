15 شهيدًا جراء استهداف طائرات الاحتلال استراحة على شاطئ غزة

استهدفت طائرات الاحتلال استراحة "الباقة" الواقعة على شاطئ بحر مدينة غزة، مما أسفر عن استشهاد 15 مواطنًا على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة.

وأكدت المصادر الطبية أن الإصابات تتراوح بين الخطيرة والمتوسطة، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهودها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض. يأتي هذا القصف في سياق تصعيد مستمر على قطاع غزة، وسط استهداف متعمد للمناطق السكنية والمرافق العامة.

ووفقًا لوزارة الصحة في غزة، وصل مستشفيات القطاع خلال الـ 24 ساعة الماضية 28 شهيدًا، بينهم 3 شهداء تم انتشالهم من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى 223 إصابة. وأشارت الوزارة إلى أن عددًا من الضحايا ما يزالون تحت الركام وفي الطرقات، مع تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وقد ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 56,531 شهيدًا و133,642 إصابة، فيما بلغت الحصيلة منذ 18 مارس 2025 وحدها 6,203 شهداء و21,601 مصاب.

هذا التصعيد المستمر يفاقم معاناة المدنيين في القطاع ويزيد من الضغوط على القطاع الصحي الذي يعاني من نقص حاد في الموارد الأساسية.