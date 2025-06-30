حماس: اقتحام المستوطنين لباحات الأقصى استمرار لمخطط التهويد الممنهج

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، صباح اليوم، تصريحًا صحفيًا أدانت فيه الاقتحام الذي نفذه عشرات المستوطنين الصهاينة لباحات المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال.

وأكدت الحركة أن هذه الانتهاكات السافرة، التي تتخللها طقوس تلمودية استفزازية، تأتي ضمن مخطط التهويد الممنهج الذي تقوده حكومة الاحتلال الفاشية، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى بقوة السلاح.

ودعت "حماس" جماهير الشعب الفلسطيني في القدس، الضفة الغربية، والداخل المحتل إلى تكثيف الرباط في المسجد الأقصى لحمايته من خطر التهويد. كما طالبت الدول العربية والإسلامية، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية باتخاذ خطوات فاعلة للجم الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية.