مؤسسات الأسرى: مراكز المساعدات الأمريكية مصائد اعتقال في غزة

أصدرت مؤسسات الأسرى في قطاع غزة بياناً صحفياً اليوم، أكدت فيه تحميلها ما تُسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة العشرات من المواطنين الذين تم اعتقالهم أثناء تواجدهم في مراكز توزيع المساعدات الأمريكية. وطالبت المؤسسات بالكشف الفوري عن ملابسات وظروف احتجاز المعتقلين.

وأشارت المؤسسات في بيانها إلى أن هذه المراكز، التي يُفترض أن تكون ذات طابع إنساني، تحولت إلى مصائد للاعتقال والاختفاء القسري تحت ستار أمني تديره قوات الاحتلال الصهيوني وعناصر أمن تابعة لجهات خارجية، على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد البيان أن ممارسات الاحتلال وشركائه في هذه المراكز تمثل سياسة ممنهجة للتجويع والإبادة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الانتهاكات، ومطالباً اللجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة دورها القانوني في متابعة 62 حالة اعتقال موثقة خلال الشهر الأخير.

كما حذرت مؤسسات الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني من التعامل مع هذه المراكز التي وصفتها بأنها "مصائد اعتقال وأفخاخ للموت"، مطالبةً الجميع باليقظة والحذر.

واختتم البيان بالتأكيد على استمرار النضال من أجل حرية الأسرى والكرامة الوطنية، داعياً إلى التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني الذي يواجه أعتى سياسات التجويع والتصفية في العصر الحديث.