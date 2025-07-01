10 شهداء في استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات في نتساريم

استشهد 10 مواطنين وأصيب عدد آخر بجروح، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمجموعة من المواطنين الذين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدات إنسانية في محور نتساريم وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر الطبية أن بعض الإصابات وصفت بالخطيرة، فيما تواجه طواقم الإسعاف صعوبات بالغة في إجلاء المصابين بسبب استمرار القصف واستهداف الطرق المؤدية إلى المكان.

وفي تصريح صحفي، أوضح متحدث وزارة الصحة في قطاع غزة، الدكتور خليل الدقران، أن أكثر من 600 شهيد و4000 جريح من منتظري المساعدات سقطوا بنيران العدو الصهيوني خلال الشهر الماضي، ما يعكس حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق المدنيين العزل.

يُشار إلى أن هذا الاعتداء يأتي في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر، وسط أوضاع إنسانية كارثية يعاني منها سكان القطاع المحاصر.