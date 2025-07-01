116 شهيدا و463 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، بأن مستشفيات قطاع غزة تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مع 116 شهيدًا؛ بينهم 4 شهداء انتشال، إلى جانب 463 جريحًا؛ إثر استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في التقرير الإحصائي اليومي، والذي تلقته "الرسالة نت"، إنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

ونوهت "الصحة" إلى ارتفاع حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر 2023، إلى 56 ألفًا و647 شهيدًا، بالإضافة لـ 134 ألفًا و105 إصابات.

وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات، منذ 18 مارس 2025، وفق ذات المعطيات الرسمية، 6315 شهيدًا، إلى جانب 22064 إصابة.

وأكملت وزارة الصحة: "حصيلة إجمالي ما وصل للمستشفيات من شهداء لقمة العيش 600 شهيد، وأكثر من 4278 إصابة منذ البدء بعمل مراكز توزيع المساعدات الأمريكية الإسرائيلية".

وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 634 على التوالي، العدوان العسكري والإبادة الجماعية تزامنًا مع استمرار ارتكاب المجازر والجرائم بحق المدنيين والنازحين والمجوّعين في قطاع غزة.