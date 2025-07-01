الإفراج عن 15 أسيرا من قطاع غزة

أفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن 15 أسيرًا فلسطينيًا من قطاع غزة، كانت قد اعتقلتهم خلال العدوان البري والعسكري المستمر على القطاع.

وأفاد مراسلنا إن 15 أسيرًا فلسطينيًا أفرج عنهم من سجون الاحتلال وصلوا، اليوم، إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وسط قطاع غزة.

ونوهت مراسلتنا إلى أن اللجنة الدولية لـ "الصليب الأحمر" نقلت الأسرى المحررين إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد أن أفرجت عنهم قوات الاحتلال عبر أحد الحواجز العسكرية وسط القطاع.

وما يزال العديد من معتقلي غزة، رهن سياسة الإخفاء القسري، فيما المعطى الوحيد المتوفر حول أعدادهم، هو ما صدر عن إدارة سجون الاحتلال، ممن تصنفهم بـ "المقاتلين غير الشرعيين"، وعددهم 1846، من بينهم أسيرة واحدة معلومة هويتها وهي الأسيرة سهام أبو سالم.

وارتقى نحو 44 أسيرًا من معتقلي غزة بعد الإبادة، وهم من بين 69 أسيراً ومعتقلا ارتقوا منذ الإبادة وهم فقط المعلومة هوياتهم، علماً أن هناك العديد من معتقلي غزة الشهداء، ما زالوا رهن الإخفاء القسر، وفق معطيات رسمية فلسطينية.