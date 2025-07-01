42% من طرق مدينة غزة تضررت كليا

قالت بلدية غزة، إن شبكة الطرق والشوارع في المدينة تعرضت لأضرار جسيمة، نتيجة العدوان وحرب الإبادة التي يواصل الاحتلال الإسرائيلي شنّها على قطاع غزة منذ نحو عشرين شهراً.

وأفادت "البلدية" في تصريح صحفي لها تلقته "الرسالة نت" اليوم الثلاثاء، بأن طول شبكة الطرق في مدينة غزة يبلغ نحو 900 كيلومتر، موزعة على 3659 شارعاً، وتشمل الشوارع الرئيسة والفرعية والممرات.

وبيّنت أن تلك الشبكة تخدم أكثر من مليون نسمة من سكان المدينة والمناطق المجاورة، إضافة إلى نحو 50 ألف مركبة تستخدم طرق المدينة يومياً.

ونوهت بلدية غزة إلى أن نسبة الأضرار الكلية في شبكة الطرق وصلت إلى نحو 42%، في حين بلغت الأضرار الجزئية قرابة 14%، بينما سجلت الأضرار الطفيفة ما نسبته 38%.

ولفتت النظر إلى أن حجم الدمار أدى إلى إغلاق العديد من الطرق؛ "ما يستدعي تدخلاً عاجلاً خلال العام الجاري لإعادة تأهيلها وفتحها أمام حركة المواطنين والمركبات، وضمان انسيابية التنقل والوصول إلى مختلف مناطق المدينة".

ودعت بلدية غزة، جميع الجهات المعنية والمؤسسات المانحة إلى المساهمة في تلبية احتياجاتها الطارئة لإصلاح شبكة الطرق.