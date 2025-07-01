"فاو": 4.6% فقط من أراضي غزة صالحة للزراعة

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو"، إنه "لم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة". منوهة إلى أن الإبادة الإسرائيلية قضت على الزراعة في القطاع المحاصر.

وأوضحت "فاو" في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنها "لا تستطيع حاليا استيراد أي شيء ولا حتى بذرة واحدة أو كيس سماد إلى غزة".

وذكرت أنه وفقا لتحليل أجرته في آذار/ مارس الماضي، "لم يتبقَّ سوى 4.6% من أراضي غزة صالحة للزراعة"، جراء حرب الإبادة.

وتابعت: "مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة، لجأ من تمكنوا من الوصول إليها إلى زراعة في قطع أراض مؤقتة بين الخيام أو على أنقاض المنازل المتضررة".

وصرح المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للفاو في الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، عبد الحكيم الواعر: "مع أننا لا نزال على استعداد للقيام بذلك بمجرد استعادة وصول المساعدات الإنسانية، فإننا في الوقت نفسه نستكشف أساليب جديدة لدعم مزارعي غزة، وهو أمر بالغ الأهمية لتعزيز الأمن الغذائي الآن".

وأشارت المنظمة إلى أنه "مع استمرار الأزمة التي قضت على قطاع الأغذية الزراعية في قطاع غزة، دعمت مؤخرا 200 مزارع في رفح وخان يونس لتحسين استخدام الأراضي المتاحة لزراعة المحاصيل الأساسية الأكثر احتياجا".