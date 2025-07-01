الأورومتوسطي: "إسرائيل" تمنع الوقود عن مستشفيات شمال غزة لدفع السكان نحو الجنوب

أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء، أن "إسرائيل" تتعمّد منع إدخال الوقود إلى مستشفيات شمالي قطاع غزة كوسيلة مدروسة لإجبار السكان، وخاصة المرضى وذويهم، على النزوح قسرًا نحو جنوب القطاع.

واعتبر المرصد في بيان اطلعت عليه "الرسالة نت" أن منع "إسرائيل" دخول الوقود إلى مستشفيات غزة أداة قتل وتهجير قسري.

وقال إن رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول الوقود يُمثّل موتًا محتمًا لغالبية المرضى، ويعكس سياسة ممنهجة تتعمد تدمير النظام الصحي.

وأضاف المرصد "رصدنا تفشيًا متسارعًا لبعض الأمراض المعدية، من بينها الحمى الشوكية (السحايا)، نتيجة انهيار القطاع الصحي وتعذر معالجة مياه الصرف الصحي".

وأشار إلى أن "إسرائيل" تتسبب بمقتل عدد كبير من المدنيين في غزة يوميًا نتيجة سياسات الحصار والحرمان، وهؤلاء لا يُسجَّلون في السجلات الرسمية كضحايا للحرب لأنهم لم يُقتلوا بالهجمات العسكرية.

وتابع المرصد أن المنظمات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية مطالبة بالتحرك الجماعي والفوري في جميع المسارات الممكنة من أجل وضع حد للجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد على أن جميع الدول يجب أن تتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة.