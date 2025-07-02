"أونروا": الجوع يُستخدم سلاحًا في غزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الجوع يُستخدم سلاحاً في قطاع غزة، وكثيرون يفقدون الوعي في الشوارع من نقص الغذاء، وعدم توفر مياه شرب كافية.

وطالبت "أونروا"، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، بضرورة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل آمن، بإشراف الأمم المتحدة بشكل عاجل.

وكانت "أونروا" دعت في وقت سابق، لرفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، حتى تتمكن من مواصلة عملها.

وأوضحت أن الحصار يمنع من هم في أمسّ الحاجة من الوصول إلى الإمدادات الغذائية الأساسية.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في قطاع غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلاً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 189 ألف شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.