32 شهيدًا ومصابون في غارات "إسرائيلية" متواصلة على غزة

استشهد 32 مواطنًا وأصيب آخرون، منذ فجر يوم الأربعاء، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ107 على التوالي، عدوانه وحرب الإبادة الجماعية على القطاع، مخلفًا مئات الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إن 32 شهيدًا ارتقوا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة بالقطاع، منذ فجر اليوم، بينهم 24 شهيدًا في مدينة خان يونس.

وأفاد مراسلنا" باستشهاد مواطنين، في قصف إسرائيلي لمنزل عائلة أبو شمالة في منطقة مواصي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

وقال إن المواطنين يوسف مقداد وإبراهيم مقداد استشهدا، في قصف إسرائيلي قرب عمارة جاسر وسط مدينة خان يونس.

وأشار إلى استشهاد حمادة طلال أبو العلا جراء قصف إسرائيلي لخيمة نازحين في محيط مخيم الصمود غربي خان يونس.

وذكر أن المواطن عبد الرحمن العامودي استشهد في قصف إسرائيلي لمجموعة من المواطنين قرب المستشفى البريطاني في منطقة مواصي خان يونس.

وأوضح أن خمسة شهداء ارتقوا وأصيب العشرات، في قصف إسرائيلي على خيام النازحين في منطقة المواصي.

وفي وسط القطاع، استشهد أربعة مواطنين، بينهم طفلان، وأصيب آخرون، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من المواطنين بالقرب من مسجد البخاري في شارع البركة في دير البلح.

بدوره، أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ بوقوع أربعة شهداء ومصابين، في قصف إسرائيلي على منزل لعائلة زينو في شارع يافا شمال شرقي مدينة غزة.

والشهداء هم: أحمد عيد رشاد زينو وزوجته: ايات مندو زينو وابنته الطفلة زهرة، وابنه الطفل عبيدة.

وفي السياق، ذكر مستشفى العودة في النصيرات أن 8 شهداء و55 إصابة، بينهم 17 حالة خطيرة وصلوا المشفى، جراء استهداف الاحتلال، المواطنين منتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة وسط القطاع.

ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب قوات الاحتلال حرب إبادة جماعية في قطاع غزة، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة 189 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح أغلبية سكان القطاع.