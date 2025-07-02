عمليتا قنص وتفجير.. مقتل جندي "إسرائيلي" وإصابة 4 آخرين في غزة

قُتل جندي إسرائيلي وأُصيب آخرون في حدثين أمنيين وقعا في قطاع غزة ووصفتهما وسائل إعلام إسرائيلية بـأنهما "صعبان".

وذكر موقع "حدشوت للو تسنزورا" (غير رسمي)، أن جنديًا من وحدة "إيغوز" الخاصة قُتل في عملية قنص بقطاع غزة.

وفي حادث آخر أشار الموقع إلى إصابة ٤ جنود بحالة خطيرة بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة، بعد نشره عن وقوع حادث أمني خطير في قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ جيش الاحتلال أجلى عددا من جنوده المصابين إثر حدث أمني شرقي مدينة غزة.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال المتوغلة في عدة مناطق بقطاع غزة، والشهر الماضي، ما أدى لمقتل ما لا يقل عن 20 جنديا جراء عمليات المقاومة في الأسبوع الأخير حسبما كشفت عنه القناة 12 الإسرائيلية، وتعد الأكبر منذ شهور.