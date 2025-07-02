"سرايا القدس": نفذنا عملية مركبة شرق الشجاعية

كشفت "سرايا القدس"؛ الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، النقاب عن كمين وعملية نوعية نفذها مجاهدوها شرق حي الشجاعية، بمدينة غزة.

وقال قائد ميداني في "سرايا القدس"، خلال تصريحات نُشرت عبر منصة السرايا الرسمية على "تيليغرام"، وتابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن مجاهدي السرايا نفذوا صباح اليوم عملية مركبة نوعية استهدفت عشرات الجنود ورتلا لآليات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في مربع الهدى شرق حي الشجاعية بغزة.

وأضاف: "العملية المركبة بدأت بتفجير حقل ألغام بالآليات الصهيونية المتوغلة ما اضطر الجنود والضباط إلى دخول المنازل المجاورة بشكل هستيري".

وأكمل: "استهدف مقاتلونا البواسل القوات التي تحصنت داخل المنازل بصاروخ موجه تلاه قذيفة TBG المضادة للتحصينات".

وأوضح القائد الميداني: "باغتنا القوات المستهدفة واشتبكنا معها من مسافة قريبة جدا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعنا طاقم الآليات والضباط والجنود المستهدفين بين قتيل وجريح".

وفي سياق متصل، أوردت سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة إسرائيلية استطلاعية من نوع EVO Max خلال تنفيذها مهام استخبارية في سماء مدينة خانيونس.

وتُواصل المقاومة الفلسطينية، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني والمقدسات، ورد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.