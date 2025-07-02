بالصور: حصريا| ميثاق شرف عشائري بغزة لحرمة الدم وحماية السلم

اطلق شيوخ وأعيان ووجهاء قبائل وعشائر وعوائل فلسطينية؛ ميثاق شرف؛ يشددّ على حرمة الدم الفلسطيني وحماية السلم الأهلي؛ وتنادي بضرورة تحييد أصحاب الفتن والمارقين والطابور الخامس الذين يحاولون صناعة شرخ بين أبناء الدم والمصير الواحد.

وتتكون الوثيقة التي حصلت عليها "الرسالة نت" حصريا؛ من 11 نقطة؛ تشدد فيها على أن وحدة الشعب هي حجر الزاوية وأن أي مساس بها يمسّ قيم شعبنا الفلسطيني وعاداته وتقاليده.

وتؤكد الحفاظ على علاقات إيجابية ومتوازية ومتوازنة بين أبناء الدم والمصير الواحد.

وتشدد الوثيقة على نبذ كل مظاهر الفرقة والانقسام وما يقود لفتنة داخلية.

وتنادي الوثيقة بصياغة الوعي الاجتماعي لدى أبناء شعبنا؛ تجاه المشاركة في بناء مجتمع فلسطيني حر قائم على العدل والمساواة والقانون واحترام الاخرين؛ والسلم الإلهي والاجتماعي؛ يعيش فيه الناس حياة كريمة دون ظلم أو إكراه أو ابتزاز.

وتنادي أيضا باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية الكفيلة بمنع المشاكل والفتن.

وتدعو لتفعيل ودعم لجان الإصلاح ورفدها بالكفاءات الوطنية والمجتمعية؛ كما تحرم استخدام السلاح والعنف والتحريض بأشكاله كافة طريقا لحل الخلافات.

وشدد على مصادرة سلاح أي فرد تسول له نفسه باستخدامه في الخلافات الداخلية ومخالفة بنود الوثيقة.

وتدعو لرفع الغطاء الفصائلي والعشائري عن مخالفي بنود الوثيقة؛ وتحرم بشدة الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة؛ وكذلك المؤسسات الأممية والأخرى؛ والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه بالاعتداء على هذه الممتلكات.

ومن المقرر أن تعقد الهيئات العشائرية مؤتمرا صحفيا يوم الخميس القادم؛ تندد فيه وتستنكر الاعتداء الاثم على مجمع ناصر الطبي؛ من قبل فئة خارجة عن القانون.

نص الوثيقة







وعلمت "الرسالة نت"، أن المحاكم الثورية بدأ تشكيلها؛ ووجهت لائحة اتهام بحق ياسر أبو شباب المتورط بتشكيل عصابات إجرامية لقطع الطرق على المساعدات؛ والعمل مع قوات الاحتلال في منطقة شرق رفح ضد أبناء شعبه.

وسيعقب هذه المحاكم؛ تنفيذ وتطبيق قانون العقوبات الثوري؛ بحق المتورطين والمتهمين.

صور لشيوخ وأعيان ووجهاء بغزة أثناء تداول الوثيقة









