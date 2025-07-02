الصحة: 142 شهيدًا و487 إصابة خلال 24 ساعة جراء العدوان الإسرائيلي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بلغت 142 شهيدًا – بينهم ثلاثة تم انتشال جثامينهم من تحت الأنقاض – و487 إصابة وصلت إلى المستشفيات.

وأكدت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن هناك عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

وأشارت الوزارة إلى ارتفاع الحصيلة التراكمية للعدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 57,012 شهيدًا و134,592 إصابة، بعد إضافة 223 شهيدًا إلى الإحصاء التراكمي، ممن تم استكمال بياناتهم واعتمادهم من اللجنة القضائية المختصة بملف التبليغات والمفقودين.

ومنذ بدء العدوان الموسّع في 18 مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 6,454 شهيدًا و22,551 إصابة.

وفي سياق متصل، وثّقت الوزارة خلال الساعات الماضية 39 شهيدًا وأكثر من 210 إصابات من بين من استهدفوا أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات، ليرتفع عدد شهداء "لقمة العيش" إلى 640 شهيدًا وأكثر من 4,488 مصابًا.

ودعت وزارة الصحة أهالي الشهداء والمفقودين إلى استكمال بيانات ذويهم عبر المنصة الرسمية لضمان توثيقهم في سجلات الوزارة.

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