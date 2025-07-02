الشوا: مساعدات غزة تُدار بأجندة تهجير و180 ألف طن مكدّسة عند المعابر

أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية، أمجد الشوا، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة كارثية، مشيرًا إلى أن لا مصدر فعلي للغذاء داخل القطاع حاليًا سوى المؤسسة التي أنشأها الاحتلال الإسرائيلي بدعم أميركي، في إشارة إلى المراكز المثيرة للجدل التي توزع المساعدات في ظل العدوان المتواصل.

وأوضح الشوا أن هناك 180 ألف طن من المواد الإغاثية مكدّسة عند المعابر، ويمنع الاحتلال دخولها إلى غزة، مما يفاقم معاناة السكان المحاصرين.

وحذّر من أن المراكز التي توزع المساعدات داخل القطاع هي مراكز أمنية بالدرجة الأولى، تُدار ضمن أجندة سياسية هدفها دفع الفلسطينيين نحو التهجير القسري من أرضهم، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وطالب الشوا المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لإدخال المساعدات بشكل آمن ومن خلال قنوات إنسانية محايدة، وإنهاء تحكم الاحتلال في مسارات الإغاثة.