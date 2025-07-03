الإعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب 26 مجزرة خلّفت أكثر من 300 شهيد

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، مساء اليوم، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 26 مجزرة دموية خلال الـ48 ساعة الأخيرة، أسفرت عن استشهاد أكثر من 300 فلسطيني، إلى جانب مئات الجرحى والمفقودين.

وأوضح البيان أن الجرائم الإسرائيلية تركزت على مناطق مكتظة بالمدنيين، من أبرزها مراكز الإيواء والاستراحات العامة، والأسواق والمنازل السكنية، بالإضافة إلى استهداف مباشر للفلسطينيين أثناء بحثهم عن الغذاء، في ظل المجاعة الخانقة التي تعصف بالقطاع.

وأكد المكتب أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، ما يعكس إصرار الاحتلال على تنفيذ سياسة القتل العمد والإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد المدنيين.

وأشار البيان إلى أن هذه الجرائم تأتي في سياق سعي الاحتلال المتواصل لتدمير ما تبقى من المنظومة الصحية، عبر قصف المستشفيات واستهداف الطواقم الطبية ومنع دخول الإمدادات والمساعدات الحيوية.

وختم المكتب الإعلامي بيانه بمطالبة المجتمع الدولي ومؤسساته الحقوقية والإنسانية بـ"التحرك الفوري والعاجل لوقف الإبادة الجماعية في غزة وإنقاذ المدنيين من الموت اليومي الممنهج"، محمّلًا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الجرائم المرتكبة.