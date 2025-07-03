مقابر ممتلئة ومجازر متواصلة.. مستجدات حرب الإبادة على غزة في يومها الـ636

لليوم الـ636 على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجازر إبادة جماعية بحق المدنيين في قطاع غزة، وسط تصعيد ميداني دموي، ونقص حاد في الوقود والمقابر والمرافق الصحية، ما يفاقم الكارثة الإنسانية المستمرة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وفي مؤشر جديد على حجم المأساة، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في غزة عن نفاد القبور في معظم مناطق القطاع، ما اضطر الأهالي إلى دفن الشهداء في ساحات المستشفيات والمدارس والمنازل، بعد أن ضاقت بهم المقابر بفعل ارتفاع أعداد الضحايا.

وتزامنًا مع الحصار الخانق، واصل الاحتلال استهداف المدنيين ونازحين ومرافق الإيواء. فقد استشهد 7 مواطنين إثر قصف خيمة للنازحين في المواصي غربي خان يونس، كما سقط 10 شهداء في استهداف مباشر لمنتظري المساعدات وسط المدينة.

وفي النصيرات، وقعت مجزرة مروعة راح ضحيتها 16 شهيدًا، عقب غارات استهدفت تجمعين مدنيين، أحدهما قرب مستشفى العودة، ما أدى كذلك إلى وقوع إصابات في صفوف الطواقم الطبية.

كما سُجلت مجازر أخرى، أبرزها قصف مبنى لعائلة الغرابلي في حي الزيتون بمدينة غزة، أسفر عن استشهاد 16 شخصًا على الأقل، إلى جانب قصف شقتين لعائلتي السلطان والبطش غرب المدينة، أدى إلى استشهاد مدير مستشفى الإندونيسي الدكتور مروان السلطان، والصحفي محمد عماد السلطان، وعدد من أفراد عائلتيهما.

وفجر اليوم، استهدفت طائرات الاحتلال مدرستي فهد الصباح ومصطفى حافظ اللتين تؤويان نازحين في حي التفاح والرمال على التوالي، بينما تواصل طواقم الإسعاف والدفاع المدني عمليات الإنقاذ وسط ظروف شبه مستحيلة، نتيجة استمرار القصف ونقص الوقود والمعدات.

وتكرر سلطات الاحتلال مشهد المجازر يوميًا، باستهدافها المتعمد للمواطنين أثناء توجههم لاستلام المساعدات أو النزوح، مستخدمة القناصة والطائرات في قصف عشوائي وممنهج، في ظل غياب تام للمساءلة الدولية.