81 شهيدًا منذ فجر اليوم.. 30 منهم أثناء انتظار المساعدات

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى 81 شهيدًا، بينهم 30 مدنيًا استُشهدوا أثناء انتظارهم المساعدات الإنسانية عند نقاط التوزيع، في استمرار للمجازر اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بحق السكان المحاصرين.

وأفادت مصادر طبية في القطاع أن جثامين الضحايا وصلت تباعًا إلى المستشفيات المتهالكة، وسط عجز شبه تام في أقسام الطوارئ ونقص خطير في الأدوية والمستلزمات، في ظل الانهيار الكامل للمنظومة الصحية.

وتأتي هذه المجزرة الجديدة في وقت يتكدس فيه عشرات آلاف النازحين قرب مراكز الإيواء ونقاط توزيع الغذاء في مشهد مأساوي يعكس حجم الكارثة الإنسانية المتفاقمة بفعل الحصار والإغلاق التام للمعابر ومنع إدخال أي مساعدات حقيقية.

يُذكر أن الاحتلال يواصل استهداف المدنيين ومراكز توزيع الإغاثة بشكل متكرر، في سياسة تهدف إلى تجويع وترهيب السكان، ودفعهم قسرًا نحو التهجير، وفق ما تؤكده مؤسسات حقوقية دولية.