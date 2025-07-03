التجمع الوطني يطالب بوقف نقل المساعدات حتى دخولها بشكل آمن وإنساني

دعا التجمع الوطني للقبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية شركات النقل في قطاع غزة إلى التوقف الكامل عن نقل المساعدات الإنسانية، احتجاجًا على الطريقة المهينة وغير الآمنة التي تُوزّع بها، والتي تسببت في سقوط عشرات الشهداء من منتظري المساعدات في الأيام الأخيرة.

وقال التجمع في تصريح صحفي مقتضب اليوم: "ندعو شركات النقل للتوقف الكامل عن نقل المساعدات؛ حتى يتم إدخالها بالطريقة الإنسانية التي تحفظ كرامة شعبنا؛ في ظل تغول وإجرام الاحتلال بحق منتظري المساعدات."

كما طالب التجمع الأمم المتحدة، بصفتها الجهة المشرفة على تنسيق إدخال المساعدات مع الاحتلال، بممارسة ضغط حقيقي وفعّال لضمان إدخال المساعدات عبر المعابر الرسمية وبطريقة آمنة، مشددًا على ضرورة التنسيق مع العشائر الفلسطينية، التي قال إنها "نجحت في تأمين وصول المساعدات في المناطق الشمالية، ولديها الاستعداد الكامل لتأمينها في المناطق الجنوبية كذلك."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط استمرار استهداف الاحتلال لنقاط توزيع المساعدات، وحرمان مئات الآلاف من الوصول إلى الحد الأدنى من الغذاء والماء والدواء.