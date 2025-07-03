الداخلية تحذّر من التعامل مع مؤسسة "GHF": مراكز إذلال وتعاون أمني مع الاحتلال

أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الخميس، بيانًا حذّرت فيه من التعامل أو التعاون مع ما يُسمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF) أو وكلائها المحليين والخارجيين، تحت أي مسمى أو ظرف.

وأكدت الوزارة أن المؤسسة الأمريكية خرجت عن أي إطار إنساني أو إغاثي، وتحولت إلى "مصائد موت جماعي، ومراكز إذلال وانتهاك ممنهج للكرامة والحقوق"، مشيرة إلى استشهاد المئات من المواطنين وإصابة واعتقال المئات الآخرين قرب تلك المراكز المشبوهة، جراء تنسيق مباشر بين المؤسسة وقوات الاحتلال.

وأوضحت الداخلية أن الاحتلال يحاول استقطاب فلسطينيين للعمل لصالح المؤسسة تحت غطاء "لوجستي" أو "أمني"، معتبرة ذلك مخالفة لنصوص قانون العقوبات الفلسطيني والقانون الثوري الفلسطيني، اللذين يجرّمان التعاون مع العدو أو تسهيل عملياته.

وشدد البيان على ما يلي:

منعٌ تام لأي شكل من التعاون أو المساعدة مع مؤسسة (GHF) أو وكلائها.

اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المتورطين، بما يشمل أقصى العقوبات المنصوص عليها.

دعوة المواطنين والوجهاء ووسائل الإعلام إلى التحلي بالوعي الوطني ورفض هذه المحاولات التي تستهدف الشعب الفلسطيني من الداخل.

وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على استمرار متابعتها لهذا الملف، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامة المجتمع.