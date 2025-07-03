بالصور: الرسالة تنشر حصريا إطار التفاوض على وقف إطلاق النار

حصلت صحيفة الرسالة؛ على المسودة الأولى لإطار التفاوض على اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار؛ الذي قدمه الوسيط القطري في العشرين من يونيو الماضي؛ فيما يجري النقاش حولها بشكل رئيسي؛ مع وجود تعديلات أضافها الاحتلال لم يتسنّ للصحيفة الاطلاع عليها.

يهدف الاتفاق على وقف اطلاق النار لمدة 60 يوما؛ على أن يضمن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التزام إسرائيل بوقف اطلاق النار خلال المدة المتفق عليها.

تبعا للمسودة؛ فهي تهدف للإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء؛ و18 أموات؛ من قائمة الـ"58"؛ وسيتم إطلاق سراحهم في الأيام 1 و 7 و 30 و 50 و 60 وفقا لما يلي:

* إطلاق سراح 8 رهائن أحياء في اليوم 1.

* إطلاق سراح 5 رهائن موتى في اليوم 7.

* إطلاق سراح 5 رهائن موتى في اليوم 30.

* إطلاق سراح 2 رهائن أحياء في اليوم 50.

* إطلاق سراح 8 رهائن موتى في اليوم 60.

تتضمن المسودة؛ تأكيد على أن المساعدات سيتم إرسالها إلى غزة فوراً، عند موافقة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار.

وسيكون ذلك وفقا لاتفاق سيتم التوصل إليه بشأن المساعدات للسكان المدنيين والذي سيتم الالتزام به خلال مدة الاتفاق على أن يتضمن الاتفاق وصول المساعدات بكميات مكثفة ومناسبة بما يتوافق مع اتفاق 19 يناير 2025 فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية. المساعدات سيتم توزيعها من خلال قنوات متفق عليها والتي ستشمل الأمم المتحدة والهلال الأحمر.

كما تتضمن وقف جميع النشاطات العسكرية الهجومية الإسرائيلية في غزة عند دخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ؛ فخلال مدة وقف إطلاق النار، سيكون هناك توقف للحركة الجوية العسكرية والمراقبة في قطاع غزة لمدة 10 ساعات يوميا، أو 12 ساعة يوميا في الأيام التي سيكون فيها تبادل للرهائن والسجناء.

وحول إعادة انتشار جيش الاحتلال؛ تشير المسودة؛ إلى أنه في اليوم 1، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (8 أحياء)، إعادة انتشار في الجزء الشمالي من قطاع غزة وفي ممر نتساريم، بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها.

وفي اليوم 7، بعد إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين (5 موتى)، إعادة انتشار في الجزء الجنوبي من قطاع غزة بما يتوافق مع المادة 3 المتعلقة بالمساعدات الإنسانية واستناداً لخرائط سيتم الاتفاق عليها.

وستعمل الفرق الفنية على حدود إعادة الانتشار النهائية من خلال المفاوضات السريعة.

وبشأن استمرار المفاوضات لوقف نهائي للحرب؛ تشير المسودة؛ إلى أنه في اليوم الأول ستبدأ مفاوضات تحت رعاية الوسطاء – الضامنون حول الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، بما يتضمن:

أما عن المفاتيح والشروط لتبادل جميع الرهائن الإسرائيليين المتبقين بعدد؛ سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وسيجري إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين بمقابل إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء والموتى: وفقا للمادة (2) أعلاه، ستقوم إسرائيل بإطلاق سراح عدد سيتم الاتفاق عليه من السجناء الفلسطينيين.

وستتم عملية إطلاق السراح بشكل متواز مع إطلاق سراح الرهائن وفقا للمادة (2) أعلاه وبموجب آلية متفق عليها وبدون استعراض عام ومراسيم.

وستبحث المفاوضات أيضا مسائل تتعلق بإعادة الانتشار والانسحابات للقوات الإسرائيلية والترتيبات الأمنية طويلة الأمد في قطاع غزة؛ إلى جانب الترتيبات المتعلقة بـ "اليوم التالي" في قطاع غزة والتي سيتم طرحها من قبل أي من الطرفين.

وعن إعلان وقف اطلاق النار؛ فتنص الوثيقة بأن ترامب جاد بشأن التزام الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار ويصر على أن المفاوضات خلال مدة الوقف المؤقت لإطلاق النار، إذا ما انتهت بنجاح باتفاق بين الأطراف، ستقود لحل دائم للنزاع.

وسيقوم الرئيس ترامب بالإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار شخصياً. إن الولايات المتحدة والرئيس ترامب ملتزمون بالعمل على ضمان استمرار مفاوضات بحسن نية لغاية التوصل لاتفاق نهائي.

وسيأتي المبعوث الخاص السفير ستيف ويتكوف سيأتي إلى المنطقة لاستكمال الاتفاق؛ وسيترأس ستيف ويتكوف المفاوضات.

وفي اليوم 10، ستقوم حماس بتقديم معلومات كاملة (دليل حياة وتقرير بالحالة الطبية/إثبات وفاة) بشأن كل من الرهائن الباقين. بالمقابل، ستقوم إسرائيل بتقديم معلومات كاملة بشأن السجناء الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم من قطاع غزة منذ 7 أكتوبر وأعداد المتوفين من قطاع غزة الموجودين في إسرائيل. تلتزم حماس بضمان صحة، ورعاية، وأمن الرهائن خلال وقف إطلاق النار.

و عند الاتفاق يجب الانتهاء خلال 60 يوماً من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار.

وعند الاتفاق، سيتم إطلاق سراح باقي الرهائن الإسرائيليين (الأحياء والموتى) من قائمة الـ 58 المقدمة من إسرائيل.

وفي حال لم يتم الانتهاء خلال المدة المذكورة من المفاوضات بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار، يمكن تمديد وقف إطلاق النار المؤقت وفقاً للمادة (11) أدناه.

أما الضامنون الوسطاء – الضامنون (الولايات المتحدة، ومصر، وقطر) سيضمنون أن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة 60 يوماً، وسيضمنون أن مناقشات جادة ستعقد بشأن الترتيبات اللازمة لوقف دائم لإطلاق النار. ويضمن الوسطاء استمرار المفاوضات الجادة لفترة إضافية إذا تطلب الأمر ذلك – وفقا للإجراءات المتفق عليها في هذا الإطار.

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