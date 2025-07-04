الأمم المتحدة: انتهاكات متكررة لميثاقنا من دول أعضاء

أعلنت الأمم المتحدة أن ميثاقها والقانون الدولي يعانيان من انتهاكات متكررة ترتكبها بعض الدول الأعضاء، في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة ونزاعات أخرى حول العالم.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنظمة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، إن الالتزام بالمواثيق الدولية واجب على كل دولة وقعت عليها، ويجب أن تُنفّذ دون تأخير أو تهاون.

وتطرّق دوجاريك إلى الانتقادات الحادة التي تُوجَّه للأمم المتحدة بسبب عجزها عن حماية الشعب الفلسطيني، معترفاً بصراحة بأن المنظمة لم تتمكن حتى الآن من الوفاء بمسؤولياتها في هذا الصدد.

وأوضح أن الأمين العام وفرق الأمم المتحدة الإنسانية على الأرض في غزة يبذلون جهوداً استثنائية، متسلحين بما تبقى من موارد محدودة، لمحاولة حماية المدنيين وتقديم المساعدة اللازمة، وسط ظروف بالغة الصعوبة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تصعيد حملتها الوحشية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، والتي بلغت اليوم يومها الـ 639، وسط موجة متزايدة من المجازر التي تستهدف النساء والأطفال في منازلهم والتجمعات السكنية، مما يزيد من حجم المأساة الإنسانية ويعمق أزمة الحقوق والقانون الدولي.