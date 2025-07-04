نزوحٌ لا يتوقف… غزة تُباد وتُهجّر تحت سطوة النار والجوع 

في غزة، لم يعد النزوح استثناءً… بل هو القاعدة الجديدة للحياة والموت. لا مدينة بقيت في مأمن، ولا حيّ نجا من أوامر الإخلاء، ولا خيمة كافية لتضم هذا السيل البشري المتدفق من مكان إلى آخر، بحثًا عن مأوى مؤقت أو حياة مؤجَّلة.

من بيت حانون إلى رفح، ومن النصيرات إلى مخيّم الشاطئ… خارطة النزوح في غزة تُرسم بالدم، وتُحدّدها صواريخ الطائرات وأوامر التهجير التي تتساقط كل صباح وكأنها بيانات طوارئ لزلزال لا يتوقف.



آخر الإحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة تؤكد أن أكثر من 80,000 فلسطيني اضطروا للنزوح خلال الأيام القليلة الماضية، بعد صدور أوامر إخلاء جديدة من جيش الاحتلال طالت أحياء واسعة في مدينة غزة، والنصيرات، والبريج، والمغازي والتفاح والدرج وحي الشجاعية، وسط قصف عنيف يسبق الأوامر أو يتلوها.

لم يُمنح الناس الوقت الكافي حتى لتجميع متعلّقاتهم. في مشهد يعيد إلى الأذهان نكبة 1948، غادر الأهالي منازلهم سيرًا على الأقدام، يحملون الأطفال، أو يجرّون عربات يدوية، أو يلوذون بأطراف المدينة علّها تمنحهم مأمنًا من الجحيم.

" أوتشا": 85% من غزة أصبحت مناطق تهجير قسري

الواقع أكثر قتامة مما ترويه الصور. فبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فإن 85% من سكان قطاع غزة، أي قرابة 1.9 مليون فلسطيني، يعيشون اليوم إما في مناطق تحت أوامر إخلاء، أو داخل "مناطق عسكرية مغلقة" أعلنها الاحتلال، ما يعني أنهم ممنوعون فعليًا من العودة إلى منازلهم، أو مهددون بالقصف المباشر إن بقوا.

وبينما تواصل الطائرات الحربية تدمير البنية التحتية والمنازل والمدارس، يضيق الهامش أمام العائلات للعثور على أي مساحة آمنة. بل إن ما يُعرف بمناطق "الإيواء" باتت نفسها أهدافًا عسكرية؛ أكثر من 180 مدرسة ومركز إيواء تعرضت للقصف منذ بدء العدوان، بما في ذلك مدارس مكتظة بالنازحين في الشاطئ ودير البلح وخان يونس.



يوثّق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن جيش الاحتلال أصدر 51 أمر تهجير جماعي منذ شهر مارس/آذار فقط، تسببت بنزوح أكثر من مليون فلسطيني داخل القطاع. وهذه الأوامر، التي تصدر تحت مزاعم "سلامة المدنيين"، غالبًا ما تكون مقدمة لعمليات إبادة أو اجتياحات عسكرية واسعة، كما حدث في رفح وخان يونس وغزة المدينة.

أوامر الإخلاء تُكتب بالعربية، تُسقط من الطائرات أو تُرسل عبر الرسائل الصوتية، دون ضمانات ولا وسائل نقل ولا أماكن بديلة. والنتيجة: تشريد جماعي مروّع في ظروف معيشية لا تطاق.

معاناة ثلاثية

يعيش معظم النازحين في العراء، تحت حرّ الشمس أو الأمطار، بلا خيام كافية، ولا مياه صالحة للشرب، ولا طعام يسد رمق الأطفال. كثير منهم افترشوا الأرض قرب مكبّات النفايات، أو بين الركام، أو داخل بيوت مدمّرة جزئيًا.

تعاني العائلات من نقص حاد في المياه، خصوصًا في الشمال، حيث توقفت الآبار عن الضخ بفعل القصف. أما الغذاء، فيوزع بكميات لا تكفي ليوم واحد، بينما تُحاصر شاحنات الإغاثة وتمنع من الوصول.

في كلمة مؤثرة، قالت أم أحمد الديب، وهي نازحة من حي الزيتون شرق غزة:

"لسنا نازحين، نحن منفيّون داخل وطننا… لا نعرف إلى أين نذهب، ولا متى تنتهي هذه المأساة. كل ما نطلبه: ألا نموت عطشًا أو جوعًا، بعد أن فقدنا بيوتنا وأطفالنا."

استهداف ممنهج

مراكز الإيواء لم تعد آمنة. تقارير أممية تؤكد أن الاحتلال تعمّد استهداف المدارس والمباني التي تُستخدم كملاجئ للنازحين. وفي مجزرة مروّعة تعرضت مدرسة مصطفى حافظ غرب غزة للقصف العنيف، ما أسفر عن استشهاد عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، كانوا قد فرّوا إليه بعد أوامر الإخلاء في غزة.

هذه الجرائم تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، لكنها لا تجد من يردعها أو يحاسب مرتكبيها. المجتمع الدولي يكتفي بالتعبير عن "القلق العميق"، بينما يستمر النزيف الإنساني دون توقف.

تستمر آلة الحرب ( الإسرائيلية ) في التهام الأرض والناس، وسط صمت عالمي وتواطؤ سياسي مريب. وبينما يُحاصر النازحون في رقعة ضيقة من الأرض، دون مأوى أو ضمانات، لا تُطرح في الأفق أي حلول عاجلة أو وقف فوري لإطلاق النار.

في غزة، النازحون لا يفرّون من الموت، بل يسابقونه. والجرح المفتوح في هذا الجزء الصغير من العالم، لن يندمل ما لم تتوقف آلة الإبادة… وتعود الحياة إلى معانيها البسيطة: بيت، ماء، خبز، وأمان.