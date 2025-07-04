"أونروا": الجوع يتفاقم في غزة

قالت وكالة تشغيل وإغاثة اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، إن الجوع يتفاقم في قطاع غزة، والمواطنين يغمى عليهم في الشوارع من شدة الجوع.

وأضافت "أونروا"، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن "كل شيء ينفد بالنسبة لسكان غزة، الوقت والطعام والدواء والأماكن الآمنة نفدت بالفعل".

وأشارت إلى أن نظام توزيع المساعدات الحالي في غزة، أهان عائلات جائعة وخائفة ومصابة ومنهكة وجردها من إنسانيتها.

وتتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين في مناطق تجمع المساعدات الإنسانية، والتي باتت تشكل نقاط استهداف متكررة منذ أسابيع، في سياق ما وصفته منظمات حقوقية بأنه "نهج متعمد لفرض التجويع والإذلال الجماعي".

وارتفع عدد شهداء مراكز توزيع المساعدات الإسرائيلية-الأمريكية بقطاع غزة، إلى 652 شهيدًا، وأكثر من 4537 إصابة، وكلهم من المدنيين المُجوَّعين الباحثين عن لقمة العيش تحت الحصار والتجويع.

وتواصل "إسرائيل" فرض إغلاق تام على قطاع غزة وتمنع إدخال المساعدات والمواد الإغاثية والطبية والوقود منذ 2 مارس/ آذار الماضي، وسط تفاقم حالة المجاعة بين المواطنين.