الاحتلال يقتحم بلدات بالضفة ويهجر 30 عائلة من أريحا

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عدة أحياء بالضفة الغربية وداهمت عددا من المنازل، في حين نزحت 30 عائلة جديدة قسرا عن تجمع عرب المليحات غرب أريحا، إثر الاعتداءات الإسرائيلية.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جيش الاحتلال اقتحم منطقتي "رفيديا" و"المخفية" في مدينة نابلس، وداهم بنايتين وفتش كافة الشقق السكنية فيهما.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في منطقة "أم ركبة" جنوبا، وداهمت منزلين وفتشتهما، دون أن يبلّغ عن اعتقالات.

ومساء الخميس، اقتحم جيش الاحتلال بيت عزاء في مدينة الخليل، أقامته عائلة مهدي شاور، الأسير المحرر المُبعد إلى غزة، والذي استشهد في غارة إسرائيلية على القطاع صباحًا.

وأفاد شهود عيان، بأن قوات الجيش منعت إقامة بيت العزاء، وأجبرت المعزين على مغادرة المكان، مما دفع العائلة للاعتذار عن عدم استقبالهم، ودعوتهم لتقديم التعازي عبر الاتصالات ووسائل التواصل.

من جانب آخر، نقلت القناة 14 الإسرائيلية عن مصادر مقرّبة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيدها أنه لا يزال ملتزما بخطته لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.

وطالب أعضاء في الكنيست من حزب الليكود نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة- بالتصديق على قرار حكومي يقضي بضم الضفة الغربية المحتلة وفرض السيادة الاسرائيلية عليها، وذلك قبل انتهاء الدورة الصيفية للكنيست خلال 3 أسابيع.

نزوح جديد

وفي وقت سابق من اليوم، نزحت 30 عائلة جديدة قسرا عن تجمع عرب المليحات الواقع في نهاية طريق المعرجات شمال غرب أريحا، إثر الاعتداءات المتكررة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين بحقهم.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن 20 عائلة أخرى كانت قد نزحت يوم أمس الخميس، من أصل 85 عائلة تسكن في تجمع عرب المليحات، بينما العائلات جميعها مهددة بالرحيل، ويصل عدد أفرادها نحو 500 نسمة.

ويشن المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في الفترة الأخيرة هجمات متصاعدة بحق التجمع، وكان آخرها قبل أيام حيث أقاموا بؤرة استعمارية أمام أحد المنازل.

وأدى تصعيد الجيش الإسرائيلي والمستوطنين بالضفة، بما فيها شرقي القدس، إلى استشهاد 989 فلسطينيا على الأقل وإصابة نحو 7 آلاف آخرين، وفق معطيات فلسطينية.

المصدر: الجزيرة + وكالات