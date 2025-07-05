جيش الاحتلال: جرأة قتالية أكبر للمقاتلين الفلسطينيين في غزة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد "جرأة قتالية أكبر" لدى المقاتلين الفلسطينيين في قطاع غزة، خلال الأيام الأخيرة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر في الجيش إن المقاتلين الفلسطينيين كانوا في الغالب يختبئون، ويحاولون الحفاظ على قوتهم وعلى مواقعهم، لكن في الأيام الأخيرة، يُلاحظ قدر أكبر بكثير من الجرأة في القتال لديهم.

وأضافت المصادر أن المقاتلين بدأوا يشنون هجمات منظمة ضد القوات الإسرائيلية، انطلاقا من مخابئ تحت الأرض، مجهزة تجهيزًا كاملًا بالمتفجرات وقاذفات آر بي جي والرشاشات.

وبينت أن مجموعات المقاتلين تمكنوا من رصد أماكن عمل قوات الجيش الإسرائيلي، ومفاجأتها بشكل متكرر.

ونقلت الهيئة الإسرائيلية عن ضابط إسرائيلي قوله إن عناصر الفصائل الفلسطينية أصبحوا "أكثر عدوانية وتصميما"، على حد وصفه.

وأضاف الضابط الذي يشارك في الحرب داخل القطاع: "نرى تحولا في القتال بعد الحرب الأخيرة مع إيران، وهذا ينطبق تحديدا على جبهتين رئيسيتين هما: منطقة خان يونس جنوبي غزة، والمقاتلين المتواجدين في شمالي القطاع ويتقدمون باتجاه مدينة غزة".

والجمعة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل اثنين من جنوده وإصابة 2 بجروح خطيرة، في معركتين بجنوب وشمال القطاع.

واعترف الجيش بمقتل 33 جنديا منذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس/ آذار الماضي.