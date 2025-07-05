مجزرة جديدة.. 8 شهداء و 40 مصاباً من منتظري المساعدات شمال رفح

استشهد 8 فلسطينيين في حصيلة أولية صباح اليوم السبت، خلال مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة توزيع "المساعدات الأمريكية" شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر في الإسعاف والطوارئ بوصول 8 شهداء على الأقل، وأكثر من 40 مصابا بنيران قوات الاحتلال قرب "مركز مساعدات" شمال مدينة رفح.

وفتح جيش الاحتلال نيران أصلحته المتزامن مع القصف الإسرائيلي صوب منتظري المساعدات في شمال رفح، حيث نُقِل العشرات بين شهيد وجريح، للمستشفيات.

واستشهد أكثر من 600 فلسطينيا خلال عمليات توزيع المساعدات في قطاع غزة منذ أواخر مايو/ أيار الماضي، بينهم 509 استشهدوا قرب مواقع "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة و"إسرائيل"، وفق بيانات الأمم المتحدة.

ورفضت الوكالات الأممية والمنظمات الدولية الكبرى التعاون مع "مؤسسة غزة الإنسانية" التي أنشئت بمبادرة خاصة وتمويل ضبابي، مؤكدة أنها تساهم في تحقيق الأهداف العسكرية الإسرائيلية وتنتهك المبادئ الإنسانية الأساسية.

وكانت "مؤسسة غزة الإنسانية" قد بدأت توزيع مساعدات غذائية في غزة في 26 أيار/مايو، بعدما منعت سلطات الاحتلال دخول الإمدادات الغذائية إلى القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ مطلع مارس/ آذار الماضي، وسط تحذيرات متزايدة من خطر المجاعة.