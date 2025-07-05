اليمن .. مسيرات مليونية تؤكد الثبات مع غزة والاستعداد لاي تصعيد

شهدت العاصمة صنعاء وعشرات الساحات في المحافظات اليمنية، اليوم الجمعة ، مسيرات مليونية حاشدة دعماً للشعب الفلسطيني ومقاومته، وتضامناً مع قطاع غزة، تحت شعار: "ثبات مع غزة وجاهزية واستنفار في مواجهة العدوان".

ورفع المشاركون في التظاهرات شعارات تؤكد الموقف اليمني الثابت إلى جانب فلسطين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وندد البيان الصادر عن المسيرات المليونية باستمرار أبشع جرائم الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وكل فلسطين ، وأدان استمرار صمت معظم الأنظمة العربية والإسلامية إزاء تلك الجرائم .

وأكد البيان استعداد الشعب اليمني لأي تصعيد مهما كان حجمه أو مصدره ، مشيدا بمقاومة الشعب الفلسطيني وما تسطره من مواقف بطولية في غزة والضفة .

ودعا البيان العرب والمسلمين شعوباً وأنظمة لمقاطعة بضائع ومنتجات الشركات الإسرائيلية والأمريكية التي تساهم في دعم الكيان الصهيوني الذي يرتكب أبشع جرائم الإبادة في غزة، موضحا ان المقاطعة سلاح فعال ومؤثر ومتاح للجميع، كأقل موقف .

وأمس الخميس ، شدّد قائد حركة أنصار الله، السيد عبد الملك الحوثي، على استمرار الحظر اليمني على الملاحة الإسرائيلية، مؤكداً نجاحه، ومشيداً بقدرة اليمن على مواصلة المعركة من موقع الحق واليقين: "نحن في يمن الإيمان على بصيرة من صحة موقفنا، وأهميته وقيمته الدينية والأخلاقية".