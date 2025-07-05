محسن أبو رمضان:  مطالب حماس الإنسانية تنسجم مع القانون الدولي

أكد محسن أبو رمضان، الخبير في شؤون المجتمع المدني، أن ما يجري في قطاع غزة يعكس انقلاباً حقيقياً في المعادلة السياسية والإنسانية، حيث يعتمد الاحتلال الإسرائيلي، بدعم من الإدارة الأمريكية، على ما تُسمى «مؤسسة غزة الإنسانية»، التي قال إنها تمارس الإذلال وهدر الكرامة والقتل اليومي عبر نقاط توزيعها الأربعة المنتشرة في القطاع.

وأشار أبو رمضان في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، إلى أن حركة حماس، في المقابل، تطالب باعتماد منظومة المساعدات التابعة للأمم المتحدة، وهو ما يُظهر انسجامها مع القانون الدولي ومنظومة حقوق الإنسان، ويكشف زيف الادعاءات الإسرائيلية والأمريكية حول التمسك بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضاف: «هذه المسألة تعد مثالاً صارخاً على تناقض الاحتلال الذي يستخدم ذريعة الدفاع عن النفس كوسيلة للعدوان، في إطار إرهاب دولة منظم، بينما يكشف الشعب الفلسطيني رفضه الواضح لما تسمى منظمة غزة الإنسانية، لما تحمله من أبعاد أمنية وعدوانية، وإصراره على اعتماد منظومة الأمم المتحدة، في تأكيد على صدق الرواية الفلسطينية القائمة على الحق المشروع في الكفاح وفق القانون الدولي».

وشدد أبو رمضان على أن مكونات الشعب الفلسطيني تمثل جزءاً أصيلاً من المنظومة الحقوقية والإنسانية الدولية، في حين تؤكد الممارسات الإسرائيلية عزل دولة الاحتلال عن هذه المنظومة، كونها دولة مارقة تواصل خرق القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

وتساءل أبو رمضان: «ألا يشعر المجتمع الدولي بالخجل حين تطالب حركة تُصنفها بعض الدول كمنظمة إرهابية بتفعيل دور المنظمات الدولية الإنسانية، بينما تُصر دولة الاحتلال، بدعم من دولة تزعم أنها راعية القانون الدولي، على فرض وجود شركات أمنية تمارس نشاطاً مخالفاً للقانون الدولي؟»