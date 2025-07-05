كتائب القسام تبث مشاهد نوعية من عمليات (حجارة داود) وسط خانيونس

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مشاهد مصورة لعملياتها النوعية ضمن سلسلة عمليات "حجارة داود"، التي استهدفت جنودًا وآليات للاحتلال الصهيوني في وسط مدينة خانيونس، جنوب قطاع غزة.

وأظهرت المشاهد جانبًا من الاشتباكات المباشرة والتفجيرات التي نفذها مجاهدو القسام ضد قوات الاحتلال المتوغلة في المنطقة، ما أسفر عن خسائر مباشرة في صفوف العدو.

وأكدت الكتائب أن العملية أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة 4 آخرين، بينهم قائد سرية، وذلك بحسب اعترافات العدو ذاته، في ضربة جديدة تثبت استمرار المقاومة في إيقاع الخسائر في صفوف الاحتلال رغم العدوان المتواصل على القطاع.